Ztracené vedení. A dokonce kolaps a obavy. České biatlonové štafety skončily nešťastně

Podle jejího dalšího vyjádření pro biatlon.cz to nejprve vypadalo na problém se slepým střevem, potom na svalové zranění. "Po posledním vyšetření mi doktoři říkali, že se mi dostalo hodně krve z nohou do břicha. Hodně se mi ulevilo, že to nebylo nic se srdcem, se kterým už jsem také měla problémy. Ale to teplo (v průběhu závodu bylo až 16°C) mi vůbec nesedí. Ani krátký rukáv, ani kraťasy mi nepomohly... Strašně mě to kvůli holkám mrzí, ale nebyla jsem schopná s tím vůbec nic dělat," pokračovala pro svazový web.