Bravo! Dvořák si se čtyřbobem dojel v Altenbergu pro sedmé místo

Dvořák měl do závodu k dispozici posádku, která jezdí s Adamem Dobešem. "Byla to dohoda na tenhle víkend. Já mu půjčil lepší dvojbob i brzdaře na závod dvojbobů a on mi na oplátku půjčil lepší brzdaře na čtyřbob," řekl v nahrávce pro média.

"Myslím, že na to, že jsme jeli s posádkou od Adama Dobeše, to dopadlo dobře. A na to, že jsme v tomhle složení jeli poprvé, tak jsme předvedli i dobré starty. To je skvělé," přidal třicetiletý český reprezentant.