Dvořák byl v závodě SP dvojbobů v Innsbrucku sedmnáctý

Dvořák v minulé sezoně obsadil v konečném pořadí Světového poháru dvojbobů třetí místo, ale v úvodu olympijské sezony se mu zatím nedaří. Minulý víkend byli v Innsbrucku spolu s Dominikem Záleským čtrnáctí. Dnes Dvořákovi s Noskem po první jízdě patřila šestnáctá příčka, ve druhé si ještě o jedno místo pohoršili. Čechům se nedařily starty, devětadvacetiletý pilot to vysvětlil potížemi s levým lýtkem.

"Před první jízdou mě při rozcvičce píchlo v levém lýtku, takže proto byly starty tak špatný. Nemohl jsme se o levou nohu opřít, měl jsem ji zatejpovanou jako kopyto a měl jsem ji namazanou, abych ji necítil," řekl Dvořák v nahrávce pro média. Po dojezdu do cíle se s námahou vysoukal z bobu a ztěžka usedl na mantinel a neskrýval zklamání. "Jsem naštvanej, protože to nejsou výsledky, jaké bychom chtěli," uvedl Dvořák.

"Když zajedu jako dneska, protože si myslím, že jízdy byly dobrý, tak doufám, že se to projeví a mohlo by to být lepší," přidal Dvořák, který v úvodním závodu čtyřbobů před týdnem obsadil dvanácté místo.