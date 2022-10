Putin si nevybírá. Narukovat má i olympijský medailista a mistr světa

Ruská mobilizace se stále více dotýká i sportovců. I když ruský ministr sportu Oleg Matycin řekl, že určité výjimky pro sportovce platit budou, sáňkař Vladislav Antonov povolávací rozkaz stejně obdržel. Medailista z olympiády v Soči se však vojenské službě snaží vyhnout, co to jde. Už se mu podařilo získat odklad a zanedlouho za sebe půjde orodovat i do náborové kanceláře.

Foto: Kremlin.ru Vladimir Putin s Vladislavem Antonovem po olympiádě v Soči.Foto : Kremlin.ru

Článek „Vladislav Antonov žije v Krasnojarsku a minulý týden měl společně s týmem zahájit tréninkový kemp v Soči. Ale dostal předvolání k mobilizaci," uvedl šéf národního týmu Artěm Petrakov pro agenturu RIA Novosti. Antonov v roce 2014 ve smíšené štafetě vybojoval stříbro na olympiádě v Soči. Na stejném místě se v roce 2020 společně s parťákem Alexanderem Denisijevem stali mistry světa. Úspěšný sportovec se snaží vyhnout mobilizaci a oporu má v celé sáňkařské federaci. Ta společně s armádním klubem CSKA hodlá udělat vše pro to, aby Antonov mohl pokračovat v přípravě na sezonu. Nikdo jiný ze sáňkařského týmu prý povolávací rozkaz nedostal. Russian Olympic medalist Vladislav Antonov was called to the front https://t.co/ImkjDGIzvu — TakeToNews (@take_to_news) October 9, 2022 „Ruská sáňkařská federace vyplnila a odeslala všechny potřebné dokumenty a CSKA připravil osvědčení o sportovci a poslal jeho originál do Krasnojarsku. Vladislav dostal dočasný odklad, nyní je doma a po obdržení dokumentů půjde na vojenský náborový úřad a požádá o uvolnění," řekl Petrakov. Ostatní sporty Ruská mobilizace: Narukovat musí i mistr Evropy. Ministr promluvil

