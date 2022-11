Zemětřesení u bobistů. Ledový adrenalin zlákal ragbistu

Co zlákalo do ledového koryta původně ragbistu Bureše? „Od šestnácti jsem hrál šest let ve Francii a už mi chyběla rodina. Byl jsem rozhodnutý se vrátit a už před časem mi říkal kondiční trenér ragbyové reprezentace a bývalý bobista Jan Kobián, ať se přihlásím klukům, až mě to přestane bavit," vysvětluje s úsměvem svalnatý pořízek.