Dřina, led a inzulin. Každý den začínám od nuly, říká na prahu nové sezony Fernstädtová

Fernstädtová se šokující diagnózu dozvěděla těsně před startem olympijských her v Pekingu a vrchol minulé zimy pro ni byl jedním velkým experimentem. S postupujícím časem se někdejší juniorská mistryně světa s onemocněním sžila, jak ale sama říká, v žádném případě nejde o rutinu. Hladinu cukru v krvi jí hlídá senzor umístěný trvale na těle, který každých pět minut odesílá data do mobilního telefonu. Podle výsledku pak Fernstadtová ví, kolik inzulinu musí speciálním injekčním aplikátorem tělu dodat.

„Na začátku jsme hodně experimentovali, zjišťovali, co jde a nejde. Nyní už vím, že každý den je nový. Nejde říct, že co fungovalo včera, bude fungovat i dnes. Každé ráno začínám z nuly a zjišťuju, jak bude tělo reagovat," popisuje Fernstädtová. „Některé faktory se těžko dávají dohromady. Vliv hraje intenzita zátěže, ale třeba i počasí. Už máme spoustu dat a dokážeme se s tím poprat, ale uvidíme, co přinese závodní období. Cukrovka dokáže se sportovcem pěkně zacvičit a máme se ještě hodně co učit," doplňuje kouč Josef Andrle.