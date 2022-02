PEKINGSKÝ DENÍK: Chaos nad pravidly

Jak se dostanete do nejstřeženějších míst olympiády? Tak, že to vůbec nemáte v plánu. Vybavuji si rok 2008, kdy jsem v pekingském Ptačím hnízdě hledal cestu do tiskového střediska. Kombinací zmatených pokynů dobrovolníků a vlastního bloudění jsem se najednou z útrob stadionu vymotal přímo na dráze u startovních bloků stovky, kde o pár hodin později Usain Bolt zaběhl světový rekord na stovce.