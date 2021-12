Bělohradský vyhrál absolutní hodnocení mezinárodního MČR v krasobruslení

Bělohradský si vítězstvím zajistil účast na lednovém mistrovství Evropy v Tallinnu, kde doplní Březinu. "Určitě tam byly chyby, nebylo jich málo, ale poučím se z toho a pojedeme dál. Jsem rád, že jsem to s chutí dojel a možná jsem svou jízdou i někoho pobavil. Teď bych si rád o Vánocích odpočinul a pak se vrhneme na tvrdou přípravu, která nás před Evropou určitě čeká. Chtěl bych zařadit dva trojité axely do volné jízdy, uvidíme, jestli se to povede," hodnotil v tiskové zprávě Bělohradský své vystoupení.