Březina už neměl motivaci se připravit na MS, místo toho trénuje jiné

Od olympijských her 2018 v Pchjongčchangu protahoval kariéru vždy o rok a nakonec z toho byla čtvrtá olympijská účast. "Věděl jsem, že pokud to dojde až do olympiády, tak po olympiádě skončím," řekl. Nic na tom nezměnilo, že na hrách po pokaženém krátkém programu nepostoupil do volných jízd. "Sice jsem přemýšlel nad mistrovstvím světa, ale nakonec jsem už dospěl k tomu názoru, že jsem neměl motivaci, neměl jsem ten náboj pokračovat dál a být ještě v tréninku na další závod," prozradil.