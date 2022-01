Čtyřnásobní mistři světa Papadakisová a Cizeron vynechají ME, bojí se covidu

O jejich neúčasti dnes informovala francouzská federace zastřešující lední sporty. "S ohledem na zdraví a vývoj covidu ve světě a zejména v Evropě pár, který trénuje v Montrealu, považoval za nerozumné cestovat a riskovat nákazu covidem-19. Pokud by byli v této době pozitivně testováni, mohlo by to ohrozit jejich přípravu a možná i účast na hrách v Pekingu, které začínají za necelý měsíc," uvedl svaz.