Někdejší mladá šampionka Lipinská vystoupila proti zvýšení věku v krasobruslení

Odmítla, že by skončila kvůli zraněním. Připomněla, že ještě léta závodila mezi profesionálkami a jezdila na exhibiční turné. "A s tím jsem skončila, abych se věnovala životu mimo bruslení," uvedla.

První dvě místa obsadily jiné krasobruslařky z téhož ruského týmu - sedmnáctiletá Anna Ščerbakovová před stejně starou Alexandrou Trusovovou. Obě by mohly na ZOH startovat i podle nových pravidel, která budou platit na příští olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Rovná polovina z posledních osmi olympijských vítězek v krasobruslení by ale nový limit nesplnila. Alině Zagitovové bylo v Pchjongčchangu 2018 stejně jako o dvacet let dříve Lipinské patnáct let. Šampionky z Lillehammeru 1994 a Salt Lake City 2002 Oksana Bajulová a Sarah Hughesová byly v době svého životního úspěchu šestnáctileté.