Ruští a běloruští funkcionáři budou moci hlasovat a kandidovat na kongresu ISU

Vedení ISU kvůli ruské invazi na Ukrajinu, kterou Bělorusko podporuje, do odvolání vyloučilo sportovce z těchto zemí ze všech mezinárodních soutěží pod hlavičkou ISU, ale svazy ani funkcionáře nesuspendovalo. Zakázat bez hlasování účast Rusů a Bělorusů na kongresu nechtěla ISU kvůli obavám ze soudního sporu. "Mohlo by to vést k procesu u sportovní arbitráže CAS proti ISU s potenciálním rizikem, že CAS by to rozhodnutí označil jako neplatné. To by znamenalo, že by všechna rozhodnutí učiněná na tomto kongresu včetně voleb byla anulována," vysvětloval generální sekretář ISU Fredi Schmid.