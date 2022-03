Sportovní dvojice Žuková, Bidař nebude kvůli partnerčině zranění závodit na MS

"Letos se bohužel nezúčastníme blížícího se MS. Nejsme ještě na 100 procent uzdraveni po OH. Všem moc děkujeme za podporu a pochopení," napsal Bidař na sociálních sítích. "Všichni jsme věděli, že od olympiády zranění přetrvává, a doufali jsme, že se to dá do pořádku tak, aby mohli Martin s Lízou trénovat a odletět na mistrovství světa. Tým fyzioterapeutů a lékařů dělal, co mohl, ale zranění se nepodařilo doposud doléčit," uvedl v tiskové zprávě předseda Českého krasobruslařského svazu Stanislav Židek.