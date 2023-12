Ledecká byla v prvním sjezdu po návratu 22., ve Sv. Mořici vyhrála Shiffrinová

Ve Svatém Mořici, kde se jí ani v minulosti příliš nedařilo, ale ztratila o 1,91 sekundy méně než v pátečním super-G. „Myslím si, že to byla zatím nejlepší jízda, kterou jsem tady předvedla. Oproti tréninkům jsem se zlepšila, takže to mám radost, hlavně jsem i opravila nějaké chyby,“ řekla Ledecká v nahrávce pro média.

Na lyžích v pátek závodila poprvé od loňského března po té, co v minulé sezoně kvůli zlomenině klíční kosti do SP nezasáhla. „Jsem ráda za každou jízdu, kterou tu jedu. Byla to hodně dlouhá doba bez takhle brutálních sjezdů. Myslím si, že je důležité, abych se do toho jízdu po jízdě dostávala. Myslím si, že jsme na dobré cestě,“ doplnila.