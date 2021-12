Běhy v Oberstdorfu vyhráli Klaebo a Digginsová, Fellner poprvé bodoval

Fellner dojel do cíle s odstupem 53,7 sekundy a ve 28 letech zaznamenal nejlepší výsledek v kariéře. V úvodu se musel vypořádat s kolizí, ale paradoxně mu to pomohlo. "Šel jsem do závodu s tím, že budu riskovat a pokusím se dostat co nejvíce dopředu, ale hned v prvním kopci se mi to zkomplikovalo, protože mi ukopli hůl. Takže jsem pak byl na konci balíku. Naštěstí jsem poměrně rychle dostal rezervní hůl a dá se říct, že mě to zdravě naštvalo, a snažil jsem se ztrátu rychle stáhnout zpátky," líčil v tiskové zprávě českého svazu. "Pak už šlo všechno poměrně hladce, až mě to samotného překvapilo. Do sezony jsem vstupoval s vědomím, že mám na to, abych body získával. Je to povzbuzení," dodal.