Beranová poprvé pronikla do finále sprintu SP, v Beitostölenu byla šestá

Zatímco minulý týden v Lillehammeru Beranová doplatila v kvalifikaci volného sprintu na pomalejší lyže a nepostoupila, tentokrát se z 11. příčky s přehledem dostala do vyřazovacích jízd. Tam uplatňovala osvědčenou taktiku z Ruky s pomalejším začátkem a zrychlením v závěrečném stoupání. Čtvrtfinále díky tomu vyhrála.

V semifinále projela cílem na nepostupové třetí příčce, ale kvalifikovala se do boje o medaile časem. Do finále sprintu SP postoupila jako první česká lyžařka od úspěchu Kateřiny Neumannové v roce 2007.

Do finálové šestice se při absenci Ribomové nedostala žádná švédská lyžařka. Beranová už tentokrát na nejlepší nestačila a projela cílem jako poslední. Připustila, že jí došly síly. "Bylo vidět, že už jsem ten laktát v sobě měla fakt vysoký. V tom kopci jsem se sotva hnula, proto to ve finále vypadalo, jak to vypadalo," řekla Beranová v nahrávce pro média.