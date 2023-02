Boj o historické zlato nikoho nezajímal. Lyžařské hvězdy na MS neskrývají zklamání

„Je to divné. Všichni jsme se připravovali na to, že tady bude plno. Tak jak to známe ze záběrů z letů na lyžích," divil se německý reprezentant v severské kombinaci Vinzenz Geiger. „Jsme z toho dost překvapení. Snad se to změní ve druhém týdnu mistrovství," kroutil hlavou i Geigerův krajan Julian Schmid.