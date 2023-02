Norská lyžařka zaútočí na jedinečný úspěch. Greenpeace zuří: Tohle už je absurdní

Co se jí nedařilo na reprezentační úrovni si alespoň dokázala vynahradit v seriálu dálkových běhů. Loni třeba ovládla Vasův běh v novém traťovém rekordu (3:50:06,4) a následně vyhrála i norský Birkebeinerrennet, v němž uštvala i tehdy čerstvou čtyřnásobnou olympijskou vítězku z Pekingu Therese Johaugovou.

I přes skvělou aktuální formu však vypadá myšlenka na úspěch v závodě na 30 km a v 90kilometovém Vasově běhu o necelých 24 hodin později a 2000 kilometrů dále na sever, velmi odvážně. Miliardář Kjell Inge Rökkes proto nabídl k pokusu o tento jedinečný kousek Slindové využití svůj soukromý tryskáč, aby pro ni bylo přemístění ze Slovinska na start do skandinávského Sälenu co možná nejkomfortnější.

„My v Greenpeace máme za to, že všechny soukromé tryskáče by se měly zakázat. Pokud lidé potřebují létat, jsou tu od toho pravidelné linky. To za prvé. Pak je tu samozřejmě velký paradox, že sportovci, kteří potřebují ke své disciplíně bílé zimy a sníh využijí dopravní prostředek, který jde přímo proti tomu. Je absurdní, aby někdo z našich zástupců v zimních sportech, kteří jsou závislí na snižování emisí, létal v soukromém tryskáči," hřímal v rozhovoru pro televizi TV2 šéf norské pobočky Greenpeace Frode Pleym.