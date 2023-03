Bojovnice. Beranová chtěla ukončit sezonu, nakonec v Tallinnu vyrovnala maximum

Zatímco čeští muži se do nejlepší třicítky nedostali, neuspěl ani finalista z únorového mistrovství světa Michal Novák, obě české běžkyně z kvalifikace postoupily. Kateřina Janatová z 18. místa, Tereza Beranová byla osmadvacátá.

Pro Janatovou závod skončil hned ve čtvrtfinálové rozjížďce, od druhé postupující Skistadové dělily českou závodnici dvě desetiny sekundy. Beranová postoupila ze druhého místa a jako semifinálový "lucky loser" se prosmýkla ze třetího místa díky lepšímu času do bojů o medaile. V závěrečné jízdě se však nedokázala odlepit z posledního místa a stejně jako v prosinci v Beitostölenu a na lednové etapě Tour de Ski ve Val di Fiemme skončila šestá.

Beranová přitom předchozí závody ve Falunu kvůli zdravotním potížím vynechala. "Terka se na závody do Falunu necítila, tak jsme ji nechali odpočívat. V Tallinnu ale pojede, je konec sezony a asi není na co čekat a na co se šetřit. Její stav se nezhoršil, takže to zkusíme z voleje a uvidíme, jak to dopadne," uvedl před závodem na svazovém webu trenér Jan Franc.

"Včera jsem si koupila letenku místo do Helsinek do Tallinnu, řekla si, že už to být horší nemůže, a riskla jsem poslední závody. Po Drammenu jsem se čtyři dny nemohla zvednout z postele a včera jsem skoro předčasně ukončila sezonu. A dneska je z toho finále, což je pro mě velká vzpruha," podotkla po závodu Beranová.

S každou rozjížďkou ale cítila, jak jí ubývají síly. "Kvalifikace mě překvapila a postupně jsem se drala dopředu v každým rozjezdu a ani to nijak výrazně nebolelo. Až se začala pauza zkracovat a do finále jsem už nic nestihla zregenerovat. To je to, co mě dělí od pódia, vytrvalost. Teď přeju závodníkům i realizačnímu týmu všechny síly světa, ať Lahti zvládneme a vylepšíme dosavadní maxima," dodala.

Foto: Sergei Grits, ČTK/AP Nor Johannes Hösflot Klaebo (vlevo) slaví triumf ve sprintu v Tallinnu.Foto : Sergei Grits, ČTK/AP

Skistadová ve finiši porazila Sundlingovou o 13 setin a navázala na triumfy z Drammenu a Falunu. Vítězný hattrick dovršil pod světly v estonské metropoli i šestadvacetiletý Klaebo, který ve finále zvítězil o více než dvě a půl sekundy před Lucasem Chavanatem z Francie. Velký glóbus přidal k malému sprinterskému, který si zajistil už v sobotu.

Lepší z českých reprezentantů byl Ondřej Černý, který na 33. místě zaostal za postupem do vyřazovacích jízd o 33 setin sekundy. Novák byl o dalších 61 setin pomalejší a skončil osmatřicátý.

Poslední tři závody SP se uskuteční od pátku do neděle v Lahti, dva z nich budou individuální. Pokud je Klaebo oba ovládne, vyrovná absolutní maximum krajanky Therese Johaugové, která nasbírala 20 vítězství v sezoně 2019/20.