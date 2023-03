Strach o život, sport jde stranou. Vítěz Turné končí sezonu kvůli vážnému stavu manželky

"Co se týče mého náhlého návratu domů, dlužím vám pár informací," napsal dnes Kubacki na instagramu. "Moje žena musela z kardiologických důvodů do nemocnice. Je ve vážném stavu a lékaři bojují o její život. Je v dobrých rukou a je to silná holka, vím, že to zvládne. Samozřejmě to pro mě znamená konec sezony, ale to teď není důležité," uvedl držitel devíti medailí z olympijských her a světových šampionátů. S manželkou mají dvě děti, dcera Maja se narodila začátkem letošního roku v průběhu Turné čtyř můstků.