Budu ještě jezdit? A nebudu trpět? Pochyby české hvězdy naštěstí vymizely

V Gruzii zatím panuje dost divoké počasí. Jaké na ni máte vzpomínky?

Je pravda, že se tam teď závody odkládají, snad se to zlepší, až přijedeme. Předloni jsem se tam dost vysekala v tréninku, ale pak vyhrála. Trať je dlouhá, spíš pomalejší s řadou boulí, takže bude náročná. Důležitá bude taktika, cílová rovinka je dost dlouhá, tak se všichni hodně vyváželi. Málokdy vyhrál ten, kdo jel do rovinky první, i když mně se to povedlo.

Dojde tedy na vaši specialitu v podobě opožděného startu?

Když se povede, tak vás všichni plácají po zádech, že dobrý. Když ne, tak na vás koukají, že jste si asi dali moc velkou pauzu. Nevíte, jak se ostatním třem holkám povede, ale musíte se rozhodnout na startu a být si tím jistí. Když jsem nebyla, tak se mi to nepovedlo. Rozhodovat se budu na místě, třeba i podle větru.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Eva Adamczyková se svým psem Arturem.Foto : Kateřina Šulová, ČTK

Aktuální sezona je pro vás ve znamení návratu. Jak ježdění snášejí vaše kotníky?

Pořád se zlepšují, aspoň pocitově. Můžu si dovolit ostřejší zatáčku, nebolí v boulích. Ztrácím opatrnost, což je super. Občas jsou unavenější po závodě nebo delším ježdění, natečou a zhorší se hybnost. Tak si dám na noc zábal a je to lepší. Když někdo vidí mé kotníky, říká, že je mám nateklejší, ale já je před zraněním moc nestudovala, tak nevím. (úsměv) Už jsem si na to zvykla, jizvy tam jsou, což někomu přijde, že je člověk zohyzděný, ale já je mám všude možně. A nějaké omezení tam bude vždy, ale to máme i u ramen a taky s nimi závodím.

I váš trenér Marek Jelínek přiznal, že měl pochyby, jestli se takto vrátíte. Vy ne?

Když jsem stála poprvé na snowboardu v březnu a dubnu, bylo to fakt hrozný. Od července už jsem měla pocit, že do toho musím víc šlápnout a jít i trochu přes hranu. Pořád jsem z toho neměla dobrý pocit. Chvíli jsem si i říkala, že už možná nebudu jezdit. Nebo budu jezdit strašně a trpět každou jízdu. Ale dali jsme dohromady cvičení přímo na kotníky, k tomu další terapie a říkala jsem si, že tomu dám čas. A opravdu se to začalo zlepšovat, také bylo moje hlavní přání před sezonou, abych měla z ježdění pocit jako dřív a necítila žádnou bolest. Teď se to daří, což je super.

Takže útok na vaši třetí medaili z mistrovství světa může být reálný?