Cítím se jako po kocovině, smál se Novák po senzačním výsledku

„Nečekal jsem, že hned první závod bude tak úspěšný. To je sen, nemám slov," zářil Novák. Jednou už v sezoně těsně pod stupni vítězů byl, při Tour de Ski ve švýcarském Val Müstairu. „Ale to byl jen takový výstřel, normálně se pohybuju kolem desítky nebo patnáctky, nečekám, že by se mi na mistrovství světa povedlo to samé," vykládal před závody.