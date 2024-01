Dlouho jsem nezažil tak krásný pocit! Koudelka cítil po skalpu šampiona obrovské emoce

Před Turné jediný Čech ve Světovém poháru ani jednou nebodoval, dvakrát si v závodě zaskákal až v Oberstdorfu. Na Nový rok v Ga-Pa uvízl v prvním kole, slovinský kouč českého týmu Gaj Trček přesto tvrdil: „Jsme na dobré cestě, vypadá to lépe závod od závodu, jen to musí všechno secvaknout a bude to dobré.“