Do USA po dvou desetiletích vrátí SP skokanů, závodit se bude v Lake Placid

Olympijské středisko z let 1932 a 1980 v kalendáři nahradilo jiné americké dějiště Iron Mountain, které se v srpnu pořadatelství z "technických a finančních důvodů" vzdalo. "Možnost přivést nejlepší světové skokany do Lake Placid dá našemu sportu prostor pro růst, který jsme téměř dvacet let neměli," uvedl šéf pořádající organizace USA Nordic Adam Provost.