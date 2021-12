Dubovská skvěle rozjela souboj o prvenství, ale jásat nakonec nemohla

„Samozřejmě jsem chtěla vyhrát, ale bohužel se to nepodařilo. Brali jsme to jako trénink, důležitější bude závod SP v Lienzu. Bereme to pozitivně," hodnotila česká reprezentantka pro web czech-ski.com a zalitovala pádu v úvodním podniku.

„První kolo bylo úplně super a byla škoda, že jsem se do té dvojbrány po nájezdu do rýhy nevešla. Je ale lepší, když se to stane na Evropském poháru než na Světovém, takže poučím se z toho, co se stalo, a bude to, hádám, lepší," pokračovala pro svazový web.