Gutová-Behramiová v super-G ve Svatém Mořici ukončila nadvládu Goggiaové

Gutová-Behramiová si dojela pro sedmnácté pohárové prvenství ve své oblíbené disciplíně a třiatřicáté celkově. "Nebyl to jednoduchý závod. Vyhrála jsem tady už před třinácti lety, ale tehdy vypadala trať jinak," uvedla třicetiletá Švýcarka. "Na startu jsem sledovala tři čtyři holky a přišlo mi to relativně pomalé. Ale to jsem se spletla. Od půlky následovaly branky rychleji, než jsem čekala. Ve Svatém Mořici se musí jet agresivně a hrát s terénem, to se mi povedlo," řekla vítězka