Horor na můstku. Monstrum nezadržitelně letělo na lidi

V těch, kteří v reálu viděli, co se děje, by se se krve nedořezal. "V Hinzenbachu při Světovém poháru žen mohl někdo zemřít. Utrhla se 500kilogramová fréza. Byl to děsivý obrázek, ti dole měli pořádné štěstí," objevilo se na sítích u příslušných obrázků. Některé informace hovořily o tom, že zařízení vážilo jen polovinu, i tak to byl horor.