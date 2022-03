Houser zajel v Reiteralmu životní snowboardcross, skončil jedenáctý

"Konečně se mi povedlo dojet v první rozjížďce až do cíle bez pádu, to beru jako velký úspěch. Ve druhé jsem měl našlápnuto taky, ale potom jsem se sťukl na doublu s Rakušanem Alessandrem Hämmerlem a pak už to byl jen boj o život, abych dojel. Je to moje letošní maximum a doufám, že i v další sezoně to bude pokračovat stejným způsobem," řekl Houser v tiskové zprávě.