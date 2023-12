Hvězda přiživuje fámy. Návrat v nečekaných barvách je asi na spadnutí

Opravdový konec to nakonec asi není. Excelentní norský lyžař Lucas Braathen podporuje zvěsti o rychlém návratu do bílého cirkusu na svazích. Před téměř dvěma měsíci těsně před startem sezony přitom šokoval oznámením definitivního konce kariéry. Teď to ale vypadá na comeback. A má to logiku, i když na první pohled se nezasvěceným zvěsti o tom, že by hned mohl jezdit za Brazílii jeví bizarně.

Foto: Profimedia.cz Nor Lucas Braathen ve chvílích, kdy nedávno oznamoval konec kariéry.

Třiadvacetiletý mladík, jehož otcem je Nor a matkou Brazilka, každopádně teď přiživuje fámy či zvěsti o návratu na lyže. „Zpátky na trať," píše vítěz Světového poháru ve slalomu na sítích. Předvádí šátek s nápadnou barevnou kombinací připomínající barvy brazilské vlajky. Proč asi? Snad marketing, propagace výrobku … Spekulace o návratu ale asi také nejsou úplně přitažené za vlasy. Braathen kromě jihoamerických kořenů je nápadný extravagancí. Třeba v oblékání. Lakuje si nehty a v lyžařském cirkusu vždy vynikal svým uvolněným a možná až drzým vystupováním. Třenice s národními svazovými strukturami asi nemohly překvapit. Braathen neunesl tíhu příkazů a směrnic. Ukončil kariéru… „Nechci omezovat svou osobnost jen proto, že to ode mě systém očekává. Nebo lyžařská veřejnost. Nebo norský tisk. Nechci, aby mi diktovali, jak se mám jako lyžař chovat. A doufám, že díky tomu mohu být pro někoho inspirací," uvedl revoltující lyžař už dávno před tím, než v říjnu přišel s překvapivým koncem kariéry. Otázka přestupu je teď podle všeho jednoznačně nastolena. Jen se neví, zda by Braathen s ohledem na kořeny mohl rovnou závodit za Brazílii nebo by mu Norové na sezonu vystavili zákaz, k čemuž by s ohledem na předešlý vývoj asi mohli sáhnout. Za jeho odchodem totiž stojí spory s národním svazem ohledně osobnostních a marketingových práv. Braathen na konci září propagoval švédskou módní značku, která není oficiálním dodavatelem vybavení pro norskou reprezentaci. Za to dostal pokutu, kterou údajně nezaplatil. Místo toho si stěžoval na špatné chování funkcionářů vůči němu. Rozhodnutí ukončit kariéru v něm prý zrálo čtyři týdny. „Končím. Vždycky jsem následoval své sny a to, co mě dělalo šťastným. Ale posledních pár měsíců jsem šťastný nebyl," poznamenal. Po rozhodnutí odejít se mu ulevilo. „Teď jsem poprvé za šest měsíců šťastný a poprvé za dlouhá léta se cítím svobodný," prozradil při ohlašování svého rozhodnutí. Teď ale vše může být jinak. Lepší lyžařské časy může najít v brazilských barvách.

