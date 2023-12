Nejlepší výsledek od zranění. Ledecká byla 16. ve sjezdu SP ve Val d'Isere

Druhý sjezd sezony byl ve francouzském středisku přerušen po pádu Kanaďanky Stefanie Fleckensteinové. Šestadvacetiletá závodnice upadla ve vysoké rychlosti krátce před cílem a byla transportována do nemocnice.

Osmadvacetiletá Ledecká vyrazila na trať jako desátá v pořadí. Do cíle dojela průběžně osmá se ztrátou 1,47 sekundy na Fluryovou. Pražská rodačka poté klesla o dalších osm míst. Od první desítky ji dělilo 44 setin.

„Závod se mi docela líbil. Bohužel mám ale přes tři týdny nějakou virózu. Už jsem měla i tři dny nasazená antibiotika, ale zatím se to moc nezlepšuje. Jsem jako mátoha, trochu tahám nohy z medu a jsem docela ráda, že nedělám běžky. To bych asi dnes nedala,“ řekla v nahrávce pro média Ledecká.

„Závod byl fajn. Jsem ráda, že mám za sebou další jízdu. Je to pro mě dost důležité, abych hodně jezdila a dostala se do těchto těžkých tratí. Byla to dobrá jízda, ale potřebovala bych na ní ještě víc sil,“ uvedla Ledecká