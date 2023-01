Kilde i se zlomeninou v zápěstí zopakoval loňský triumf v Kitzbühelu

Třetí skončil Američan Travis Ganong s odstupem 95 setin. Rakušan Vincent Kriechmayr, který vyhrál v pátek první sjezd na Hahnenkammu, byl pátý. Šestnáctým místem se rozloučil s lyžováním olympijský vítěz a mistr světa Švýcar Beat Feuz, který si do Kitzbühelu naplánoval poslední závod kariéry.

Kilde si dojel pro dvacáté vítězství ve Světovém poháru dva dny poté, co si v závěrečném tréninku zlomil zápěstní kůstku. Spravil si chuť po pátečním závodu, v němž v závěru chyboval a obsadil až 16. místo. "Dneska jsem se cítil dobře a nic mě nebolelo. Je to jen trochu náročné na hlavu," uvedl třicetiletý Nor.