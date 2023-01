Kilde si připsal pátý triumf v sezoně

Třicetiletý Kilde byl nejrychlejší v první polovině trati, na druhém mezičase vedl před Rogentinem bezmála o tři čtvrtě sekundy. Pak postupně ztrácel, ale náskok uhájil a po loňském druhém místě tentokrát v superobřím slalomu ve Wengenu triumfoval. Celkem to byla pro zkušeného Seveřana devátá výhra v této disciplíně. "Člověk musí prostě až do konce šlapat na plyn. O to jsem se pokusil a vyšlo to," řekl Kilde německé televizní stanici ARD.