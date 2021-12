Klasickou desítku v Lenzerheide vyhrála Niskanenová, Novákové těsně unikly body

"Že jsem sedm desetin od bodů, to jsem se dozvěděla až s odstupem na hotelu. A musím říct, že mě to dost mrzí, protože i pro můj pocit by to bylo povzbuzení, že už to zase jde lépe. Je pro mě ale důležité, že jsem při závodě cítila velkou sílu a můj projev byl také dobrý," řekla Nováková, pro kterou to byl zřejmě poslední start v Tour de Ski. "Ještě to budeme rozebírat, ale už dříve jsme byli s trenérem domluveni, že absolvuji závody v Lenzerheide a pak odjedu trénovat do výšky, abych byla připravená na Světový pohár ve Francii a na olympijské hry."