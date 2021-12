Česká senzace v bílé stopě: Kamion bude chybět, ale Tour mi pomůže

Jak vysoko mezi prioritami sezony Tour de Ski stavíte? Jasným vrcholem je olympiáda?

Ono to vyplynulo tak, že mi Tour de Ski nepřekáží v programu, abych byl ve vrcholné formě na olympiádě. Hry v Pekingu jsou hlavní vrchol a já věřím, že mi Tour de Ski dokonce pomůže, abych byl ve formě. Kdyby tam bylo osm devět závodů, bylo by to na zvážení.

Takže zkrácenou podobu vítáte a při delším programu už by pak chyběly síly?

Rozhodně. Zažil jsem to v minulých letech. Necítíte to vyloženě jako únavu, ale když máte podat maximální výkony, poznáte, že to nejste schopni předvést. A soupeři, kteří Tour de Ski neabsolvovali, mají víc energie a jde jim to skoro samo.

Na jakou destinaci se těšíte nejvíc?

Určitě na Oberstdorf, protože se mi tam vloni na mistrovství světa docela zalíbilo. I když kolem Nového roku tam bývá zajímavé počasí, přicházejí vichřice, teploty kolem nuly, lítaly tam i bannery a padaly stromy na trať, to snad nebude. Ale i další lokality mám rád, ať už Lenzerheide, nebo Val di Fiemme.

Závěrečný výšlap na sjezdovku Alpe Cermis není strašákem?

Někdy je těžší jet závod na tradičních tratích než do té sjezdovky. Tam cítím, že nemůžu zabrat ze všech sil, nepustí mě to úplně do krve, abych šel přes závit.

Při přesunu ze Skandinávie měl nehodu český servisní kamion. Budete ho mít na Tour de Ski k dispozici? Na rychlé přesuny by se jistě hodil.

Co mám zprávy, je asi odepsaný navždycky, kvůli bezpečnosti. Je jen malá šance, že bychom ho ještě tuhle sezonu využili. Na Tour bude určitě chybět nejvíc. Balit po dvou dnech, přejíždět a zase rozbalovat, to je vždy nepříjemné.

Už v Davosu jste se bez něj museli obejít, lyže vám servisní tým obětavě přivážel na poslední chvíli. Jak jste situaci vnímal?