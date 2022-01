Koudelka a Anežka Indráčková jsou mistry republiky ve skoku na lyžích

"Ani mi tak nezáleželo na vítězství, ale na radosti ze skoků. Dopoledne mi to tady moc nešlo, ale ve zkušebním kole se to zlomilo a začalo to být lepší. Pevně doufám, že si to přenesu i do Světového poháru a konečně dosáhnu na body," řekl Koudelka směrem k závodům v německém v Titisee-Neustadtu, kde je v pátek kvalifikace a v sobotu a v neděli závody.