Krüger vyhrál volnou patnáctku i v Davosu, Češi při Novákově absenci nebodovali

Fellner při premiérovém startu v sezoně zaostal za vítězem o více než dvě minuty, od bodované třicítky ho dělilo devět sekund. V SP byl osmadvacetiletý běžec dosud nejlépe devětatřicátý. "Byl to první závod a měl jsem z něho respekt, ale jelo se mi velmi dobře. Přitom vím, že to můžu ještě posunout. Jen je škoda těch pár vteřin na body," litoval Fellner v tiskové zprávě českého svazu. "Chtěl jsem začít pomaleji, v Davosu to mám takto najeté a vím, že se tu rozhoduje až ve druhém a třetím kole. Navíc to dobře vyšlo, že jsem se na konci prvního okruhu spojil se skupinou a začal tam pro mě závod. Pomohly mi i skvělé lyže," dodal.