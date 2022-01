Ledecká si vylepšila maximum v sezoně v superobřím slalomu

Pro Ledeckou to byl dnes nejspíše poslední start před olympiádou. Příští týden by neměla závodit na SP v Garmisch-Partenkirchenu. "Na to ještě nedokážu úplně odpovědět. Zatím to vypadá, že možná pojedeme spíš na snowboard, ale uvidíme, jak se to vyvine," řekla Ledecká k nejbližšímu programu v nahrávce pro média. "Každopádně se moc těším do Číny a budu dělat, co budu moct, abych se na to připravila, jak na lyžích, tak na snowboardu," dodala závodnice, která bude v Pekingu hlavní favoritkou a obhájkyní zlata v paralelním obřím slalomu na snowboardu a poté se pokusí navázat na senzační zlato ze super-G či zaútočit na medaili ve sjezdu.

"Mám velkou radost. Každá desítka je velký úspěch a mám radost, že se mi to povedlo takhle zajet. S výkonem jsem docela spokojená, bylo tam pár chyb, které bude do příště třeba opravit, ale byla to výzva s jedničkou, takže jsem ráda, že jsem to takhle zvládla," řekla Ledecká.

Úřadující olympijská vítězka v super-G Ledecká vyrazila s číslem jedna na trať, kterou stavěl její trenér Franz Gamper. Ledecká jela riskantně, rychle, ale ztratila ve střední části a málem se po cílovém skoku nevešla do poslední branky. "Je to trošku nevýhoda jedničky, nevěděla jsem, jak to tam vynese, a vyneslo to daleko víc, než jsem očekávala. Trošku jsem se lekla, ale jsem ráda, že jsem situaci zvládla," řekla. Po dopadu projela cílem v času 1:21,59 minuty.

V čele ale dlouho nevydržela, hned s dvojkou byla o sedm setin rychlejší Francouzka Tessa Worleyová a vzápětí s trojkou i Tamara Tipplerová z Rakouska. Poté už předčila Ledeckou jen pětice soupeřek, a tak se udržela poosmé v kariéře v super-G v desítce.

"Franz postavil skvělou trať, moc mě to bavilo a užila jsem si to. Bylo to zajímavé a jsem ráda, že to takhle dobře postavil. Nebyla jednoduchá, to bylo vidět u všech holek," komentovala Ledecká Gamperem vytyčené branky, mezi kterými se nedostalo do cíle 22 z 57 sjezdařek.

Mezi nimi ani vítězka sjezdu Goggiaová. Jela rychle, ale za polovinou trati se jí rozjely lyže a spadla. Chvilku se držela za levé koleno, ale nazula lyže a do cíle sjela sama. Dlouho byla na vyšetření ve stanu pod sjezdovkou, pak pomalu odešla podpírána na další diagnostiku.

"Hrozně mě mrzí, co se stalo Sofii. Doufám, že bude v pohodě a brzo se postaví na start. Budu držet pěsti. Snažila jsem se nabídnout svého fyzioterapeuta v cílovém prostoru, ale měla tam svůj obrovský tým, takže se na ni vrhli. Doufám, že bude v pohodě," řekla Ledecká.

Goggiaovou zastoupila její krajanka Curtoniová a připsala si první výhru v superobřím slalomu v seriálu SP v kariéře a druhou celkově. O devět setin unikla premiérová výhra v poháru Tipplerové, na třetí místo vystoupila Švýcarka Michelle Gisinová.

Druhá česká reprezentantka Tereza Nová měla číslo 57, ale do závodu neodstartovala.