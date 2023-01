Lyžařská královna dostala v Česku lekci. Teď už kvůli prohrám nebrečí

Však to tu dobře zná, krkonošské středisko má hluboko ve svém srdci. Prokázala to i když amerického novináře opravovala a precizně vyslovovala: „Špindlerův Mlýn.“ O víkendu tady může zanechat ještě hlubší stopu. Pokud vyhraje sobotní (od 9.30) i nedělní slalom (9.15, oba živě na ČT sport), vyrovná Švéda Ingemara Stenmarka a jeho rekordních 86 triumfů ve Světovém poháru.

Za tucet let prošla velkou proměnou. Tehdy si do Česka přivezla americké sebevědomí, teď už je přes množství úspěchů pokornější. „Když jsem sem přijela v roce 2011, byla jsem hodně ambiciózní,“ vybavuje si.

Lekcí a facek jí ale připravil sportovní i civilní život ještě spoustu. Tou nejsmutnější bylo úmrtí milovaného tatínka před třemi lety. „Tenhle moment mě změnil nejvíc. Pořád chci jezdit rychle a vyhrávat, ale když se to nepovede, tak co? Nebudu kvůli tomu brečet. Jsem vděčná za to, co prožívám, ale v životě jsou důležitější věci. Dobře to vím,“ vypráví.