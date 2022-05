Lyžařská královna otevřeně o smrti otce: Nechtěla jsem jíst ani spát. Pořád cítím jeho objetí

Občas prý stále cítí ty pocity, které prožívala, když se s otcem loučila v nemocnici. „Jen jsem si lehla k němu do postele, dala si jeho ruku kolem ramen a položila hlavu na hruď. Chtěla jsem, aby věděl, že jsem s ním. A já vím, že to cítil," říká.

Jejím největším strachem je, že svého otce znovu ztratí. „Když na něj zapomenu, je to jako bych ho nechala znovu zemřít," říká s tím, že neustále chce oživovat vzpomínky na něj. Jeff Shiffrin na každé akci, kterou se svou dcerou navštívil, fotil a natáčel, takže spoustu vzpomínek on sám zachytil.

Shiffrinová se ve své zpovědi vrací i k nepovedené olympiádě v Pekingu, na které nezískala ani jednu medaili. „Všichni se mě ptají, co se stalo. Já to prostě nevím," říká. „Lidé si úspěchy spojují s tím, že jsem v pořádku a neúspěchy s tím, že nejsem. Pravdou je, že já jsem i nejsem OK," uzavírá svou dojemnou zpověď.