Lyže, nebo snowboard? Ledecká už má jasno

Teoreticky mohla nadcházející sobotu startovat na snowboardu ve Scuolu, ale závod vynechá. Aktuálně testuje lyže v Itálii a příští týden by měla jet 15. a 16. ledna sjezd a super-G v Zauchensee. Stejný program je 22. a 23. ledna v Cortině d'Ampezzo i 29. a 30. ledna v Ga-Pa. Poté už by se měla Ledecká přesunout do dějiště her a 8. února ji čeká paralelní obří slalom na snowboardu.