LYŽE ONLINE: Ledecká znovu v akci. Přinese jí třináctka štěstí v super-G?

Ledecké dosavadní vystoupení v Kanadě nevyšla podle představ. V pátečním sjezdu skončila dvanáctá a v sobotním repete dokonce dvaadvacátá. „Hlavně mě mrzí, že úplně nevím, proč se to stalo, proč mám takovou obrovskou ztrátu. Musíme to s týmem vyřešit a zjistit, co se děje," lamentovala po sjezdech v nahrávce pro média česká závodnice.