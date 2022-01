Mistru světa Kriechmayrovi hrozí, že kvůli covidu přijde o sjezdy ve Wengenu

Třicetiletý Kriechmayr měl po prodělaném covidu-19 negativní test už v neděli, ale podle pravidel ve spolkové zemi Salcbursko, kde žije, musel ještě dokončit pětidenní karanténu. Do Švýcarska se tak mohl úřadující mistr světa ve sjezdu a super-G vydat po dalším negativním testu až dnes odpoledne a nestihl tak ani druhý trénink na sjezdy ve Wengenu, které se pojedou v pátek a sobotu.

Šéftrenér mužské rakouské reprezentace Andreas Puelacher se nevzdává naděje, že by komise lyžařské federace FIS mohla lyžaři udělit výjimku. "V těchto složitých časech by mohl sportovec požádat FIS o možnost, aby mohl sjezd jet. Mělo by se rozhodovat ve prospěch sportovce a také samotného sportu," uvedl rakouský trenér.