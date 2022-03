Nezbyl ani jediný! Na domácím šampionátu v severské kombinaci musela být zrušena soutěž mužů

Nečekaný obrázek. Hlavní kategorie chybí. „Za této situace, bez čtveřice našich nejlepších sdruženářů, opravdu nemá smysl mužský šampionát pořádat. Ondřej Pažout s Lukášem Daňkem kvůli nachlazení ani nenastoupili k běžecké části sobotního závodu v Schonachu, Honza Vytrval to zkusil, ale musel v polovině předčasně odstoupit. To samé se mu stalo i v neděli a také Daněk dojel do cíle jen s vypětím všech sil," poukazuje v tiskové zprávě Tomáš Slavík, sportovní ředitel Úseku severské kombinace SLČR.