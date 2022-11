Norská lyžařská hvězda o své tragédii: Svaz mě nutil ke lži a mlčení o dopingu

Najevo vyšel pozitivní dopingový nález z její letní přípravy v Itálii. Odebraný vzorek obsahoval stopy steroidu clostebol. Ten se údajně dostal do těla Johaugové z přípravku trofodermin podaným od týmového lékaře na ošetření popraskaných rtů.

O pozitivním testu vědělo déle než týden kromě ní také vedení reprezentačního týmu, sponzoři, několik dalších reprezentantů a pár nějbližších. Podle Johaugové nastal spor s vedením svazu a reprezentace o to, jak celý případ pojmout a komunikovat ho ven.

Svaz totiž chtěl ve stejném týdnu představit před novináři své největší hvězdy a bavit se o jejich medailových ambicích v blížící se sezoně. A vedení chtělo, aby se tiskovky zúčastnila i Johaugová a o dopingu se v tu chvíli ještě pomlčelo. Johaugové právník Christian Hjort a manažer Jörn Ernst naopak chtěli jít s informací co nejdříve ven, protože další odkládání neodvratnému zveřejnění celé kauzy lyžařku ničilo.

„Nakonec to totálně vybouchlo. Nils Jakob (Hoff, partner Johaugové), který je normálně velmi klidný, praštil pěstí do stolu, odstrčil se od židle a spustil ostrou řeč o tom, v jakém stavu jsem poslední dny byla, jak jsem na dně. Jak zničující je, tohle hrozné tajemství držet a zároveň si jako člověk zachovávat tvář," rozepsala se v knize norská lyžařská ikona o situaci během krizového mítinku s vedením svazu.

Když se ukázalo jako neprůchodné, aby se Johaugová ukázala na předsezonní tiskovce, kde by mluvila o svých ambicích, aniž by padlo slovo o dopingovém skandálu, svazoví bafuňáři pak vymysleli nápad, že se Johaugová předsezónního setkání nezúčastní a vymluví se na nevolnost nebo nemoc.

„Nemohla jsem uvěřit tomu, co slyším," vybavuje si. Její partner údajně během této komunikace vztekle mrštil propiskou, která málem zasáhla svazového předsedu. „Vy teď chcete, aby Therese vyšla ven a ještě lhala?" soptil prý Nils Jakob Hoff.

„Byli jsme vrženy do hlubokého moře, jak já, tak svaz. Nevěděli jsme, jak se tohle bude vnímat. Byla to zkrátka tragédie. Nová tragédie, která přišla krátce po případu Martina (Jhonsruda Sundbyho, jenž překročil povolenou hladinu užití léku na astma)," popisovala tehdejší rozpoložení nyní pro list VG.

V knize se ale také opřela do současných poměrů v norské ženské běžkařské reprezentaci, v níž se po jejím návratu prý mnohem méně intenzivně trénovalo, což údajně trvá dodnes. Proto podle ní s koncem její kariéry přichází nastupující generace Norek o výsadní postavení, které v posledních letech především díky Johaugové měly.

Týž večer se ale prý při společném sedánku v pizzerii nedokázala osmělit a nebyla schopná ze sebe vypravit slovo. „Zdálo se mi ale, že i já jsem Pettera zaujala. Alespoň jsem si to tak interpretovala ze smsky, kterou mi následně poslal. Co mi v ní napsal? To je tajemství," skrývala lyžařka v knize.