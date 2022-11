Vyhrožují, že mě oběsí nebo zastřelí. Lyžař se po útěku z Ruska zřekl občanství a čelí nenávisti

„Ruské běžecké lyžování mě ignorovalo dlouhá léta. Nedalo mi šanci ukázat mé schopnosti. Nevybírali mě do národního týmu, přestože jsem patřil ve své kategorii do elitní trojky. Dali mě na roky do béčka. Myslím, že je to proto, že jsem přímý člověk. Říkal jsem šéfům do očí, co si myslím. To se jim nelíbí. Bojí se, že prozradím okolnímu světu, co oni skrývají. Za trest mě zavrhli a nasazovali raději ty, kteří se ukáží jednou za sezonu a pak jsou nemocní," vysvětloval v rozhovoru Gontar.