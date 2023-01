Novák doplatil na lyže a po desítce se propadl v Tour na 16. místo

Sportovní ředitel úseku běžeckého lyžování Svazu lyžařů ČR Štěpán Kaliba České televizi sdělil, že servismani u Novákových lyží zariskovali a vosk se na agresivní trati sjel dříve, než očekávali. Elitní český lyžař se kvůli tomu v závodě čím dál více trápil. "Směju se, ale bohužel to je to to jediné, co teď můžu dělat. Bohužel dnešní závod bylo všechno špatně a zásadní věc byly lyže. Musíme si to teď ještě probrat se servisem a trenéry. Mé šance a můj potenciál mi totálně zhatily lyže. Jsem z toho fakt špatnej," posteskl si Novák na instagramu.