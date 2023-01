Extrémní podmínky. Málem jsem umřel. Lyžařské hvězdy čekalo v Německu zděšení

„Musím být vděčný za zážitek, který jsem zde měl, ale myslím, že je na čase vybírat pro závody jiná místa, kde je větší jistota sněhu," řekl deníku norský reprezentant Emil Iversen, jenž v Oberstdorfu slavil před dvěma roky světový titul na královské padesátce, který mu po diskvalifikaci krajana Johannes Hösflota Klaeba za souboj s Rusem Bolšunovem tak trochu spadl do klína.

„Je to šokující, ale už jsme tady viděli závody před pár lety, kdy se nedal dohromady ani okruh na 3,3 kilometry," připomněl.

„Je to strašné pro běžkaře, když kolem sebe vidí v lednu zelené trávníky, ale tak to prostě je," posteskl si další Nor Paal Goldberg, jenž má rovněž z Oberstdorfu zlatou medaili z MS.