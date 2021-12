Novák skončil ve sprintu v Davosu jako nejlepší z Čechů na 14. místě

Novák dlouho doufal, že mu třetí místo ve čtvrtfinálové rozjížďce za Klaebem a dnes nakonec stříbrným Sergejem Usťugovem bude stačit na postup časem. "Už jsem myslel, že to na postup z pozice lucky looser bude stačit, takže teď převládá zklamání z toho, že to nevyšlo. Semifinále je pro mě taková bariéra, přes kterou se snad brzy dostanu. Možná už příští týden v Drážďanech, i když tam to sedí spíše jiným somatotypům," uvedl v tiskové zprávě Novák.