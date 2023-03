O ženské reprodukční orgány nemějte péči, jsou vevnitř na rozdíl od těch mužských, nabádá lyžařská legenda

I když už léta nezávodí, mohla se teď tak trochu cítit jako vítězka, a to v dlouhém boji za tuto šanci pro ženy... „Myslím, že je to velký krok vpřed. Lety jsou prostě vrcholem této disciplíny. Měla jsem možnost vyzkoušet si létání (jen v tréninku) v letech 2004 a 2009 a byl to asi nejlepší okamžik celé mé kariéry. Něco, na co jsem byl opravdu hrdá, protože bylo těžké přesvědčit lidi, že to dokážeme. Změnit myšlení vyžaduje čas, zvláště u starších mužů, kteří pracují ve FIS," nastiňovala dále, jaké těžkosti provázely prosazování žen na můstku.

„To rozhodně není dobrý nápad. Může to být určitý limit, ale ne striktní požadavek. Je to absurdní, bláznivý nápad. Je to jako návrat do doby kamenné. Ne všechny typy postav mohou být úplně štíhlé. To není zdravé pro mladé ženy, které se teprve vyvíjejí. Nikdy by nemělo jít o jejich váhu, ale o úroveň jejich skoků. Myslím, že takové úrovně BMI ani já nikdy nedosáhla, a to jsem byla mistryně světa a dlouho jsem byla ve špičce. Kdyby se takové pravidlo zavedlo za nás, moje kariéra by ani nezačala," dodala.