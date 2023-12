Se Spartou vychytal slavné Lazio, nabídky z fotbalu už ale Bičík odmítl. Stará se o lyžaře

Setkání všech reprezentantů bylo projektem svazového předsedy Davida Trávníčka, aby se zástupci jednotlivých úseků lépe poznali, vyměnili si zkušenosti. A i díky svým kontaktům a zkušenostem z agentury Sport Invest, kde velmi úzce spolupracuje například s Petrem Čechem, sáhl do fotbalového prostředí.

„Fotbal má jednu zásadní výhodu, že v něm existují velice jasná pravidla, jak by se sportovec měl chovat na hřišti i mimo něj. V tom se máme co učit a inspirovat, abychom se vyrovnali standardům, které by měly být běžné. A fotbal a brankáři jsou mi blízcí,“ vysvětluje s úsměvem Trávníček.